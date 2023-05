“Mangio sicuro, mangio siciliano”: a Catania la terza tappa del progetto

Promozione dedicata ai prodotti della nostra isola.

CATANIA. Il Palazzo della Cultura di Catania ha ospitato la terza tappa del progetto “Mangio sicuro mangio Siciliano”.

Dal punto di vista istituzionale è stato il momento più gratificante per tutto il team che da mesi lavora all’iniziativa, con l’attestazione dell’assessore al l’agricoltura Luca Sammartino che ha illustrato i risultati dell’iniziativa e che ha presentato i programmi operativi legati al costante impegno dell’assessorato e del dipartimento della Pesca a sostegno del settore.

La dinamica guida dell’assessore ha dato in poco tempo una notevole accelerazione a varie iniziative su territorio regionale, e come ribadito dallo stesso, si prefigura un programma di validi interventi per la promozione dedicata ai prodotti siciliani.

La giornata, particolarmente soggetta ai fattori meteo, è riuscita ugualmente a ribadire un grande interesse da parte di chi ha partecipato alla degustazione del pesce azzurro di Angelo Scuderi, presidente dei cuochi e pasticceri etnei.

Il percorso

I lavori, coordinata dalla dottoressa Giusi Xangla, esperta di marketing internazionale, che ha elencato le opportunità derivanti dai programmi Feamp, hanno visto la partecipazione della professoressa Leda Morana che ha presentato un focus sul pescato siciliano.

Il Dipartimento della Pesca mediterranea, rappresentato dal Direttore Alberto Pulizzi, ha presentato le nuove strategie dell’ente, dimostrando ulteriormente la condivisione di obiettivi da parte dei suoi massimi dirigenti, in un percorso di forte partecipazione.

Sammartino e Pulizzi, entrambi giovanissimi dirigenti, sono riusciti in tempi ristretti, a creare una sinergia operativa, che dà merito al lavoro di molti, e hanno tracciato un percorso che fa ben sperare.