Manifestazione per chiedere la riapertura del Ponte Corleone

Appuntamento il 28 marzo nei pressi della strettoia posta su Viale Regione Siciliana lato Pagliarelli

PALERMO – L’Amministrazione comunale di Palermo ha annunciato che entro i primi giorni del mese di aprile non ci sarà più il ‘Tappo sul Ponte’ e che si sta predisponendo un’ordinanza per la nuova transitabilità del ponte.

Il ‘Comitato Ponte Corleone’, nato per “vigilare” che tutto venga risolto il prima possibile e che si lavori per la riapertura chiede tempi certi e per manifestare il proprio disappunto per la mancanza di una data ha organizzato per il 28 marzo alle ore 9.30, nei pressi della strettoia posta su Viale Regione Siciliana lato “Pagliarelli”. una manifestazione dal nome “RI-UNIAMO PALERMO”.

Il Comitato chiede che venga restituito, con immediatezza, il traffico veicolare su due corsie per senso di

marcia, istituendo, da subito, il divieto di sorpasso tra autocarri sul Ponte Corleone e sull’asse

viario che lo precede per la lunghezza di km. 1,5. Che lo stesso venga opportunamente segnalato

e che si incarichino le forze dell’ordine competenti al fine di garantirne il pieno rispetto

incanalando, per tempo, i mezzi pesanti sulle corsie di destra dell’asse. Ma anche di essere convocati a partecipare, tramite propri delegati, al tavolo tecnico istituito per la stesura della nuova Ordinanza, affinché si contemperino le esigenze del territorio con le conclusioni ed i parametri di sicurezza dell’Analisi Tecnica, con particolare riferimento alle decisioni che dovranno assumersi sulla fruizione delle bretelle laterali di accesso all’asse.