Mannino (Cgil): “Fondi per spese militari in Sicilia, il governo risponda”

Le parole del segretario della Cgil Sicilia

PALERMO – “La delibera sulla riprogrammazione del Fesr parla chiaro e mi sembra che la pezza che il governo regionale cerca di mettere sia peggiore del buco”.

Il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino torna sulla riprogrammazione del Fesr Sicilia, confermando la posizione espressa ieri dalla Cgil.

Spese militari, le parole di Mannino

“Nella delibera della giunta regionale- osserva – non si trova traccia dell’intervento citato dalla Regione su Fontanarossa, dal costo di 176 milioni, mentre le somme previste per la difesa e per infrastrutture militari sono, ed è esplicitato , oltre 252 milioni”.

Mannino aggiunge: “Se la riprogrammazione riguardasse Fontanarossa, significa forse che si intende utilizzare questo aeroporto per la mobilità militare, modificandone o ampliandone la funzione? La delibera parla inoltre esplicitamente di basi militari. Questi sono legittimi interrogativi a cui il governo deve rispondere chiaramente e subito, senza tergiversare”.