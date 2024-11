Manovra, Meloni stoppa gli emendamenti non condivisi tra gli alleati

Nel vertice di maggioranza stabilita la linea per affrontare il voto in Parlamento

ROMA – Manovra, Meloni blinda il testo e stoppa emendamenti che non siano condivisi tra gli alleati. Poche modifiche concordate in maggioranza e solo con l’ok del Mef sulle coperture. Uno stop, di fatto, a proposte non condivise da tutta la maggioranza come quella della riduzione del canone Rai chiesto dalla Lega. Ma anche l’ulteriore taglio dell’Irpef sul quale insiste da tempo Forza Italia.

Al centro della riunione ci sarebbe stata anche la politica estera con un focus sulla sentenza per l’arresto di Netanyahu. Serve “prudenza, lettura delle carte” ha ribadito oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un giro di orizzonte ci sarebbe stato anche sulla successione a Raffaele Fitto. Intanto domani al consiglio del ministri sarà in discussione il decreto sugli interventi urgenti in materia di giustizia, sul tavolo l’aumento dei poteri all’Antimafia e azioni disciplinari per i magistrati che prendono posizione su argomenti di cui si occupano.