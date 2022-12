Manovra, via libera alla Camera: momenti di tensione

Che cosa è successo.

1' DI LETTURA

Via libera dell’Aula della Camera alla Manovra. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti, dopo una seduta fiume in cui non sono mancati momenti di tensione con le opposizioni. Ora la manovra passa al Senato, che la esaminerà dal 27 dicembre. Il voto di fiducia aveva visto 221 sì e 152 no. Protesta delle opposizioni per due emendamenti presentati dall’esecutivo dopo la fiducia, il primo per l’allineamento delle coperture, il secondo per l’acquisto da parte dello Stato di Villa Verdi e per contrastare la peste suina in Piemonte.