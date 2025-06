La manovrina passa all’Ars, regge il patto di non belligeranza

Schifani e tutto il governo presenti in aula

PALERMO – Il governo porta a casa in poco più di tre ore l’approvazione della manovrina da parte dell’Ars. Via libera dell’Aula al ddl Variazioni di bilancio in un clima sereno e senza agguati, all’insegna della collaborazione tra governo e opposizione. Alla fine il ddl passa con 44 voti favorevoli e 19 astenuti.

Governo al gran completo all’Ars

A Sala d’Ercole governo al gran completo, guidato dal presidente della Regione Renato Schifani che interviene sulle diverse osservazioni che giungono dall’aula. Pd e M5s ritirano una lunga serie di emendamenti soppressivi presentati, il governo in cambio accoglie le indicazioni che giungono dai banchi dell’opposizione.

Regge il patto di non belligeranza

Regge, quindi, il patto di non belligeranza tra le parti che era stato siglato martedì 3 giugno. L’ascia di guerra è sotterrata e così l’Esecutivo Schifani incassa la prima manovra dopo la Finanziaria di gennaio. Liberate risorse per oltre cinquanta milioni di euro su diversi settori: dalla lotta alla povertà e al caro-voli all’agricoltura, passando per la sanità privata.

Il sostegno ai poveri

Approvato l’intervento per il contrasto dell’indigenza e dell’emergenza alimentare, inserito all’articolo 1. Dopo una interlocuzione con le opposizioni, la norma che rifinanzia la legge sulla povertà viene rimpinguata con un milione di euro. I fondi arrivano dall’articolo che finanziava il taglio dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco.

La modifica consentirà di andare in soccorso a circa 500 famiglie che erano rimaste escluse in un primo momento dal sussidio nonostante fossero in possesso dei requisiti. “Oggi pomeriggio con un nostro emendamento abbiamo evitato una grave ingiustizia sociale e restituito dignità a queste famiglie escluse ingiustamente da un prezioso sostegno economico nonostante ne avessero diritto”, rivendica il Dem Mario Giambona. Soddisfatto anche Marco Intravaia (Forza Italia): “Bene ha fatto il governo Schifani a promuovere questo provvedimento per supportare l’importante servizio dei banchi alimentari”, dice.

Sanità, arrivano 15 milioni di euro

Confermato il pacchetto di interventi per la sanità privata convenzionata: dieci milioni serviranno per migliorare le prestazioni di assistenza specialistica, permettendo al Sistema sanitario regionale di fronteggiare il nuovo tariffario deciso a livello nazionale. Altri cinque milioni saranno destinati all’incremento delle tariffe per i percorsi riabilitativi.

In aggiornamento