Manutenzione delle scuole e strade, gli emendamenti M5s alla Finanziaria

Schillaci: "Chiediamo che il ddl cambi"

PALERMO – “Sono tante le modifiche che chiediamo alla legge di stabilità regionale. Ho presentato un pacchetto di emendamenti che contengono, tra l’altro, l’aumento di ulteriori 10 milioni di euro al capitolo per la manutenzione straordinaria delle scuole, l’aumento di un milione di euro delle risorse per l’assistenza igienico personale agli studenti disabili”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento cinque stelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Con altri emendamenti – aggiunge – prevediamo un contributo di 200mila euro alle federazioni sportive riconosciute dal comitato paralimpico per l’acquisto di protesi e carrozzine degli atleti, uno stanziamento di 500 mila euro per il reddito di libertà alle donne vittima di violenza. Inoltre con un mio emendamento – continua – viene prevista la deduzione dell’Irap fino a 20 mila euro per ogni nuovo assunto over 50 al fine di combattere la disoccupazione e la fuoriuscita dal mercato del lavoro, un’altra norma istituisce un fondo da un milione di euro per il microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e soggetti svantaggiati. Infine un milione di euro per la gestione dei beni confiscati alla mafia da parte di consorzi di comuni che hanno questo scopo e 10 milioni per gli interventi per il miglioramento della viabilità delle province e delle città metropolitane”.