Manutenzione stradale nel Palermitano, bando da 45 milioni

La gara è stata trasmessa all'Urega, il cronoprogramma prevede l'aggiudicazione entro settembre

1' DI LETTURA

PALERMO – La Città Metropolitana di Palermo ha indetto gare per più di 45 milioni di euro per progetti di manutenzione straordinaria per diverse strade della Provincia. La gara che è stata trasmessa all’Urega e avrà la sua prima seduta l’8 agosto. Il cronoprogramma prevede l’aggiudicazione entro settembre di quest’anno.

“Siamo riusciti a rimettere in moto la spesa per le strade provinciali e, per questo, ringrazio il lavoro del direttore generale Nicola Vernuccio, insediatosi appena sei mesi fa, e degli uffici. – afferma il sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla – Una spesa ferma per anni e che provocava grosse perdite per l’Ente di finanziamenti regionali e nazionali. Questo rappresenta solo un punto di partenza per cercare di dare risposte alle comunità provinciali su una tematica delicata come quella della viabilità secondaria di proprietà della Città Metropolitana”.

“Siamo consapevoli che l’immenso patrimonio stradale, più di 2.200 chilometri, ha bisogno di ulteriori sforzi sia in termini di progettazione, sia di investimento, ma grazie anche al lavoro e al confronto sinergico con i sindaci di tutto il territorio provinciale si sta ripartendo e si inizia a dare con i fatti, e quindi con i cantieri, risposte concrete alle comunità provinciali da troppo tempo abbandonate”, aggiunge Lagalla.