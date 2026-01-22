 Scarcerata la figlia di Totò Riina: è già tornata a Corleone
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Maria Concetta Riina scarcerata: la figlia del boss è tornata a Corleone

Disposto l'obbligo di dimora nel comune del Palermitano
IL CASO
di
1 min di lettura

PALERMO – Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò, è già arrivata a Corleone. Oggi in tanti l’hanno vista in centro in paese tra uffici e negozi. La donna, scarcerata ieri dopo l’arresto nell’ottobre scorso per estorsione aggravata, ha l’obbligo di dimora nel Comune di Corleone come disposto dal gip di Firenze.

Si trova a casa della madre

Riina si trova in casa della madre Ninetta Bagarella, sorella del killer ergastolano Leoluca, in via Cesare Terranova. Non si sa se con lei ci siano anche i figli. Il marito di Maria Concetta, Antonino Ciavarello, si trova in carcere. A Corleone abita anche il fratello Salvuccio, mentre la sorella Lucia vivrebbe in Piemonte col marito. L’altro figlio del mafioso corleonese deceduto, Giovanni, è all’ergastolo per quattro omicidi. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI