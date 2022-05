Maria Falcone: “Nessun endorsment per Lagalla, suo post poco gradevole”

La sorella del giudice fa chiarezza su quanto pubblicato dal candidato sindaco sui social

PALERMO – “Trovo poco gradevole il post pubblicato dal candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla in cui una frase estrapolata da un discorso ben più ampio è diventata un mio endorsment alla sua campagna elettorale, cosa che non era affatto (QUI ALCUNE DELLE DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO SINDACO). Ribadisco quanto detto nei giorni scorsi. Al di là delle qualità personali dei singoli candidati, qui si pone una questione di principio: la politica non deve dare il minimo sospetto di relazioni con la mafia”. Lo ha detto Maria Falcone, sorella del giudice ucciso a Capaci e presidente della Fondazione intitolata al magistrato, a proposito del post pubblicato sulla pagina FB di Lagalla in cui si riporta solo una frase di una dichiarazione della professoressa nella quale si lanciava l’allarme sui rischi di inquinamento mafioso della politica.