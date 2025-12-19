Maria Franca Ferrero nominata presidente onorario di Ferrero International

ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) – Ferrero International S.A., holding del Gruppo Ferrero, ha approvato il Bilancio civilistico dell’esercizio chiuso al 31 agosto 2025 con un fatturato di 417 milioni di euro (341 milioni di euro al 31 agosto 2024) ed un utile di esercizio di 704 milioni di euro (683 milioni di euro al 31 agosto 2024).

Al contempo, l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato una modifica allo Statuto sociale, “introducendo la possibilità di procedere alla nomina di un Presidente Onorario da attribuirsi a chi abbia contribuito significativamente alla storia, allo sviluppo ed alla reputazione della Società” ed ha contestualmente proceduto alla nomina quale proprio Presidente Onorario a vita di Maria Franca Ferrero.

L’unanime consenso degli Azionisti, continua la nota, “è stato dettato dalla esigenza di esprimere un doveroso riconoscimento e manifestare forte gratitudine per la Sig.ra Ferrero per oltre ventisette anni amministratore e Presidente della Società, oltrechè per la preziosa opera di sostegno e consiglio a fianco del marito, Sig. Michele Ferrero, fondatore del Gruppo, in un arco di tempo più che cinquantennale. A tale determinazione degli Azionisti si è aggiunta la piena condivisione degli Amministratori della Società”.

Maria Franca Ferrero, nella sua nuova funzione di Presidente Onorario, “continuerà con immutato impegno a collaborare alla vita della società, ed in particolare alla elaborazione ed allo sviluppo delle sue attività culturali e nel campo sociale gestite attraverso la Fondazione Piera, Pietro & Giovanni Ferrero di Alba, della quale è da tempo il suo apprezzato e stimato Presidente”.

A fronte delle modifiche introdotte, il Consiglio di Amministrazione di Ferrero International S.A. risulta ora composto da Giovanni Ferrero, President, Lapo Civiletti, Vice President e Chief Executive Officer, e dagli amministratori Daniel Martinez Carretero, Fabrizio Minneci, Filomena Vozzola e Guido Giannotta.

