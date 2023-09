È stata eletta all'unanimità dall'Assemblea riunita a Roma

ROMA – Mariafrancesca Serra è la nuova leader delle Donne Coldiretti. L’ingegnere edile-architetto, di origini sarde, è stata eletta all’unanimità dall’assemblea riunitasi a Roma, presso Palazzo Rospigliosi.

“Non ci fanno paura le sfide”

Serra, 41 anni, guida un’allevamento biologico nel cuore dell’Alta Marmilla (Oristano). Secondo Coldiretti è l’esempio di come le donne possano eccellere in qualsiasi campo, dalla cultura alla formazione, dall’agricoltura all’allevamento.

“Il mio – spiega Serra – è un lavoro, tradizionalmente considerato maschile, ma che oggi fa parte della nuova sfida sociale per le tante donne che come me amano abbattere barriere e pregiudizi. Non ci fanno paura le sfide che ci attendono, a partire quella sulla lotta ai cibi sintetici, ma lavoreremo anche per superare le difficoltà che incontrano le donne in campagna, soprattutto quelle più giovani”.

Eletto anche il nuovo esecutivo

L’assemblea ha eletto il nuovo esecutivo della confederazione, composto da Caterina Ricci (Lazio) e Francesca Gironi (Marche) in qualità di vice responsabili nazionali accompagnate da Santina Interrante (Sicilia), Anna Maria Cascone (Campania), Francesca Biffi (Lombardia), Valentina Galesso (Veneto), Antonella Di Tonno (Abruzzo) e Rita Tamborrino (Puglia).