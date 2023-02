Catania, serra domestica per la marijuana: un arresto

Si tratta di un cinquantaduenne, catturato dagli agenti delle sezione Volanti in via Stazzone: nell’appartamento una vera e propria serra

CATANIA. A 52 anni si sarebbe messo a coltivare marijuana a casa, ma l’odore di erba – 9 piantine di quasi un metro per una – ha attirato la polizia, che ha controllato e ha avuto conferma dei propri sospetti. Per questo ieri pomeriggio gli agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un incensurato, accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante l’attività di controllo del territorio, transitando per via Stazzone, hanno avvertito l’inequivocabile odore della marijuana, proveniente da un caseggiato ivi ubicato: fatto accesso all’interno del palazzo, gli agenti ne hanno presto individuato la provenienza in un appartamento al primo piano, dove hanno identificato il cinquantaduenne.

La perquisizione infatti ha dato esito positivo: in un vano era stata realizzata una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana, che ospitava 9 piante della lunghezza di 90 centimetri ciascuna, 48 grammi di infiorescenze già essiccate e del fertilizzante. L’erba è stata sequestrata per le successive analisi qualitative e quantitative. Sul posto è intervenuto anche personale del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica per i rilievi di rito. Informato, il magistrato di turno della Procura di Catania ha ha disposto per l’arrestato la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.