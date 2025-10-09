Il servizio è scattato nel quartiere Cappuccini

CATANIA – Gli agenti delle volanti e della squadra cinofili della Questura hanno arrestato un 36enne di Catania e un 19enne di Gravina. L’accusa per entrambi è spaccio di marijuana e hashish. Li hanno bloccati mentre tentavano di nascondere un grosso sacco. All’interno droga e materiale per il confezionamento delle dosi.

Gli agenti stavano pattugliando il quartiere Cappuccini. In via Formiche, il cane antidroga “Maui” ha fiutato la presenza di droga nei pressi di un’auto parcheggiata in strada. Poi ha guidato il suo conduttore verso due soggetti che si trovavano nel cortile di un’abitazione.

Il tentativo di eludere il controllo

Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di nascondere il sacco che stavano trasportando, dirigendosi verso l’abitazione. Immediatamente, i poliziotti li hanno bloccati e hanno trovato all’interno del sacco oltre 4 chili di droga. L’ipotesi è che si tratti di marijuana e hashish.

In particolare, è stata rinvenuta in larga parte marijuana, già ripartita in dosi pronte per essere smerciate, e 18 dosi di hashish per un peso totale di 82 grammi. Nel sacco anche trovati bilancini di precisione, barattoli, sacchetti in plastica per il sottovuoto con marijuana e coltellini per la suddivisione della sostanza. Oltre alla droga e al materiale per il confezionamento, i poliziotti hanno sequestrato anche dei quadernetti dove venivano annotate le vendite e i relativi clienti.

Il denaro nascosto in casa

I controlli dei poliziotti sono stati estesi anche all’interno dell’abitazione, di proprietà del 36enne, dove, nel frigo, sono state trovate ulteriori dosi di hashish per un totale di 132 grammi. In un mobile della cucina, è stato recuperato anche denaro contante per 870 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, anche in considerazione del fatto che l’uomo risultava essere disoccupato.

Il 19enne, invece, anche lui al momento senza un’occupazione, aveva in tasca 1.135 euro. Le verifiche sono state compiute anche all’interno dell’auto, di proprietà del 19enne, dove “Maui” aveva segnalato inizialmente la presenza di droga. Una volta aperta, sono stati trovati altri soldi e un bilancino per pesare lo stupefacente.

Le misure disposte dal gip

L’attività posta in essere dalla Polizia di Stato di Catania ha messo fine ad un giro d’affari illecito per un valore di mercato stimato in oltre 60 mila euro.

Dei fatti è stato informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania che ha disposto per i due il trasferimento nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicati per direttissima. All’esito del rito, il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 36enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio, mentre nei confronti del 19enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Catania.