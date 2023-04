Palermo, indagato per “spaccio” il ristoratore Mario Di Ferro

A fermarlo i poliziotti della Squadra mobile

1' DI LETTURA

PALERMO – Indagato per spaccio di cocaina Mario Di Ferro, noto ristoratore della città e chef a Villa Zito. Ha ceduto tre involucri di droga per complessivi tre grammi in cambio di 300 euro. Gli è stato imposto l’obbligo di dimora e di presentazione a Palermo.

La Procura della Repubblica aveva chiesto che finisse agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, ma ha disposto una misura cautelare meno afflittiva.

A fermarlo martedì 4 aprile, alle 14:50, in via Petrarca, sono stati i poliziotti della Squadra mobile.

Gli investigatori hanno notato l’arrivo di un uomo al volante di una Range Rover. Ha parcheggiato sulla strada, attendendo l’arrivo di qualcuno. Poco dopo si è avvicinato Di Ferro che gli ha consegnato un involucro, ricevendo il denaro.

Qualche centinaio di metri più avanti i poliziotti hanno fermato l’uomo al volante della Range Rover, nato a Ragusa. Ha confermato l’acquisto della droga. È stato perquisito anche Di Ferro che aveva addosso i 300 euro.