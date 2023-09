Salemi, l’ultimo saluto a Marisa Leo: “La notte nel nostro cuore”

I funerali della giovane donna uccisa dal suo ex. L'omelia del vescovo di Mazara del Vallo.

Il dolore senza riposo. Un guizzo martellante che mozza il respiro. Le lacrime per una giovane donna, voluta bene da tutti, uccisa da un uomo violento. E quel sorriso, che è diventato il centro di molte narrazioni, che era una cosa viva, ma, qui, non lo vedremo più. E poi la speranza, nonostante tutto, con un soffio di dolcezza. Che ci sia un luogo per non perdersi – ovunque, in qualsiasi forma, poco importa -. Qualcosa che dia sollievo all’immensità di una perdita. (foto tratta dalla diretta fb di Canale 2Tp)

Salemi saluta Marisa Leo, vittima di femminicidio, nella chiesa madre affollata, con un maxi-schermo, all’esterno, per seguire i funerali, grazie alle cantine ‘Colomba bianca’, dove la giovane donna era apprezzata per il suo lavoro. Salemi dice addio, con il lutto cittadino, con le parole nobili e affettuose del suo Pastore, il vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella. Ecco i passaggi più intensi della sua omelia.

La notte nel cuore

“Carissimi mamma e papà, familiari, amici e colleghi di Marisa. Carissimi fratelli e sorelle della comunità ecclesiale e civile di Salemi, presbiteri e diaconi. Ci ritroviamo qui, oggi, smarriti e sgomenti. Tutti assetati di una parola che spenga la sete del nostro spirito affranto e faccia ardere il nostro povero cuore rimasto congelato dalla drammatica vicenda accaduta alla nostra Marisa. La morte di Marisa ci ha fortemente scosso ed è calata la notte nel nostro cuore”.

Le parole e il dolore

“Permettetemi di dirvi con tutta sincerità e delicatezza – prosegue l’omelia – che il momento richiede: io non ho parole mie che siano all’altezza di tanto dolore. Mi trovo qui, come voi, per condividere lo strazio di una situazione che ci supera da tutte le parti e ci fa piangere lacrime amare, resa ancora più cruda e più triste se guardiamo negli occhi della piccola (il riferimento è alla figlia, ndr), privata dai legami fondamentali della vita”.

“Vorrei condividere con voi una parola “altra”, una parola “alta” che il Vangelo riassume e la vita di Marisa esprime: l’Amore di Dio ricevuto e donato. ‘Chi ama è passato dalla morte alla vita’. Se oggi siamo tutti qui e in tanti è perché crediamo che il tempo dell’amore è più lungo del tempo della vita. Marisa con la sua carica, di bene, di intelligenza, di amore ci insegna ad avere più paura di una vita sprecata e sbagliata che di una vita bella e buona anche se accorciata tristemente da una morte ingiusta. Ci ricorda che dobbiamo avere più paura di una vita incolore, inodore e insapore che di una vita breve ma piena di bene, aperta alla luce e alla gioia sempre condivisa”.

Il sorriso di Marisa

Parole che scuotono e approfondiscono i sentimenti fortissimi di questi giorni. Davanti all’altare, ecco la bara, arrivata alle 15.30, con la foto di Marisa Leo, ritratta nel sorriso di sempre. In prima fila, i familiari, i vertici delle cantine ‘Colomba bianca’, l’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano e una rappresentanza delle ‘Donne del vino’. Doveva esserci una vita bellissima e c’è un funerale. Ma quel sorriso è il dono che resta nel cuore di tutti, con la sua incancellabile dolcezza.