Adrano, baby pusher arrestato alla fermata del bus da Biancavilla

La polizia è salita a bordo del bus ma ha atteso che arrivasse a destinazione: il quindicenne aveva 100 grammi di marijuana

ADRANO. La Polizia ha arrestato un quindicenne per detenzione ai fini di spaccio di marijuana ad Adrano. Gli uomini del Commissariato lo hanno sorpreso a bordo di un autobus di linea in arrivo da Biancavilla. Sospettando che potesse trasportare stupefacenti, di sabato, gli agenti hanno organizzato un meticoloso servizio di appostamento e di pedinamento.

Quando hanno avuto la conferma del suo arrivo, alla fermata della stazione di Adrano i poliziotti sono saliti a bordo. Avvicinatisi al giovane, hanno subito avvertito un odore penetrante provenire dal suo zaino. Hanno atteso che l’autobus arrivasse ad Adrano e che il ragazzo scendesse. A quel punto lo hanno bloccato, gli hanno perquisito lo zainetto e hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana, ben racchiusa in un sacchetto di cellophane, e materiale per il confezionamento delle dosi, cioè un bilancino di precisione, numerose bustine di plastica trasparente e una mini spillatrice per pinzettare le bustine.

A quel punto è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e poi, dopo le operazioni di foto-segnalamento in Commissariato, su indicazione dell’Autorità giudiziaria il minorenne è stato associato presso il Centro di prima accoglienza di Catania.