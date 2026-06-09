 Previndai rinnova la governance, Francesca Brunori presidente
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ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea di Previndai – il Fondo Pensione dei dirigenti industriali istituito da Confindustria e Federmanager – ha nominato i nuovi organi di amministrazione e controllo per il mandato 2026/2029.

Il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 9 giugno 2026 e ha eletto Francesca Brunori Presidente e Giuseppe Straniero Vicepresidente. Fanno inoltre parte del Consiglio Enrico Carnevale Miino, Giovanna Fantino, Mauro Fava, Gianni Filippa, Massimo Giusti, Santino Gronda, Paolo Parrilla, Carlo Ricchetti, Marco Rughetti, Francesco Somma.

Il Collegio dei Sindaci è composto da Presidente Paola Perrone, eletta Presidente, e dai sindaci Giovanni Battista Dell’Amico, Giangaetano Bissaro, Gennaro Esposito, Vanja Romano, Roberto Serrentino. Il Direttore Generale del Fondo è Oliva Masini.

– Foto www.previndai.it –

(ITALPRESS).

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