Mariupol, il bilancio della guerra: oltre 10mila morti fra i civili

Il sindaco della città teme che il numero possa crescere

Oltre 10mila civili sono morti nella città portuale ucraina di Mariupol. Lo ha detto il sindaco della città Vadym Boychenko all’ AP, a quanto riportano i media internazionali. E il bilancio potrebbe arrivare a superare i 20mila, in una città da settimane sotto attacco e dove lo scarseggiare di cibo e forniture ha lasciato molti corpi sulle strade. Boychenko ha anche accusato le forze russe di aver bloccato per settimane i convogli umanitari che cercavano di entrare in città. Ieri i separatisti filorussi avevano annunciato la presa del porto della città.

