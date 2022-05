Ucraina: Mariupol, riprendono le operazioni di evacuazione

Un centinaio di civili ieri aveva lasciato la città

ROMA – Sono riprese stamane alle 7 (6:00 in Italia) le operazioni di evacuazione dei civili da Mariupol. Lo rende noto il Consiglio comunale della città, ripreso dal Kyiv Independent. Gli autobus partono dal centro commerciale di Port City. Un centinaio di civili ieri aveva lasciato la città. Ma ce ne potrebbero essere ancora 500 nell’acciaieria Azovstal, secondo i media russi. Per gli 007 britannici “più di un quarto delle unità russe” in Ucraina “probabilmente ora non sono idonee al combattimento”.

Kiev ha identificato 621 cittadini russi sospettati di aver commesso crimini di guerra e dice che “si registrano 9.247 procedimenti penali per reati di aggressione e crimini di guerra commessi da Mosca”. Esplosioni nella città russa di Belgorod.