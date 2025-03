Hanno 21 e 25 anni

Due arrestati e un arsenale sequestrato. Operazione dei carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Marsala. Gli arrestati sono Kadir Ben Soltana e Vincenzo Crimi, di 21 e 25 anni. Sono accusati di detenzione di armi clandestine, furto e ricettazione.

I militari, con l’ausilio di personale del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo cinofili di Palermo, hanno ispezionato e perquisito locali, garage e appartamenti delle case popolari alla ricerca di sostanze stupefacenti e allacci abusivi alla rete elettrica pubblica.

All’interno di un garage in via Dante Alighieri c’erano un fucile a canne mozze marca Marocchi 64 calibro 22 con matricola abrasa, un fucile marca Beda modello Argus semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa con il colpo in canna; un caricatore per pistola con 3 colpi calibro 22, 12 cartucce calibro 12, una baionetta.

Nel tombino dove era stato realizzato l’allaccio abusivo alla rete elettrica c’erano dosi di cocaina e crack. L’arresto è stato convalidato.

