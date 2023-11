Marsala, il femminicidio di Maria Amatuzzo: a giudizio il marito

Rinviato a giudizio Ernesto Favara

MARSALA – Il gup del Tribunale di Marsala, nel trapanese, ha rinviato a giudizio Ernesto Favara di Castelvetrano per omicidio pluriaggravato. L’udienza si è tenuta stamattina a Marsala. Favara è accusato di avere ucciso a coltellate, a dicembre scorso, la moglie Maria Amatuzzo nella loro abitazione di Marinella di Selinunte. Il giudice non ha escluso nessuna aggravante contestata.

La difesa di Favara (che era presente in aula), rappresentata dall’avvocato Margherita Barraco, ha sollevato alcune eccezioni circa la contestazione delle aggravanti, richiedendo una nuova perizia psichiatrica. Alle eccezioni si sono opposti sia il pm Stefania Tredici che tutte le parti civili. Il gup ha rigettato tutte le eccezioni.

L’avvocato Barraco ha richiesto il rito abbreviato ma è stato ritenuto inaccettabile viste le aggravanti contestate. La prima udienza, in Corte d’Assise a Trapani, si terrà l’8 gennaio prossimo. Le parti civili sono assistite dagli avvocati Vito Daniele Cimiotta (per i parenti di Amatuzzo), Roberta Anselmi e Marilena Messina (associazioni contro la violenza sulle donne).

È stallo sul maxi emendamento alla manovra correttiva. Da stamattina, in via informale, si susseguono riunioni. In torre Pisana, dove si trovano gli uffici del presidente dell’Ars, hanno fatto tappa assessori e esponenti della maggioranza. Il Pd è sugli scudi, contrario al maxi emendamento e sta puntando i piedi. Contro per norme ordinamentali inserite nel testo come la ‘salva-ineleggibili’ ci sono, oltre al Pd, anche il M5s e Sud chiama Nord. La seduta dell’aula, prevista per le 15, è stata rinviata alle 17. Fino a stamattina il governo non aveva ancora comunicato le coperture al maxi, che conta oltre 400 norme molte definite ‘mancia’ dalle opposizioni.