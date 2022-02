Marsala, il giovane pugile Capuano in visita a Palazzo Municipale

Convocato per un quadrangolare a Roma

MARSALA (TP) – Alla vigilia della trasferta romana, il giovane pugile Kevin Capuano è stato in visita al Palazzo Municipale di Marsala. Accompagnato da una delegazione del “Marsala Ring”, è stato accolto dal sindaco Massimo Grillo e dal suo vice Paolo Ruggieri. Studente del Liceo Scientifico di Marsala, il campione italiano di pugilato categoria Schoolboys Kg. 75, il prossimo lunedì si recherà a Roma dove è stato convocato in un quadrangolare, utile quale prova per accedere alla rappresentativa Nazionale. A Capuano e ai preparatori tecnici Vincenzo Minardi e Andrea Arini, l’Amministrazione Grillo ha augurato “un futuro pieno di soddisfazioni, che possa portare in alto il nome della città”.