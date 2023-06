Marsala piange il musicista Parrinello: ‘Ho perso l’amore della mia vita’

"Il mio cuore è con te, in paradiso", le parole commoventi della figlia Chiara

MARSALA (TP) – Lutto nel mondo della musica a Marsala. E’ morto Gianfranco Parrinello, stimato ed apprezzato musicista. Era ricoverato in terapia intensiva da diverse settimane, le sue condizioni erano gravi.

“Ho perso l’amore della mia vita. Il mio cuore è con te, in paradiso. Anche se ti ho vissuto poco mi hai dato tutto quello che un padre è in grado di dare ai propri figli”, scrive la figlia Chiara in un post sui social. “Grazie per non avermi mai fatto mancare nulla, e per essere stato un padre esemplare – si legge ancora – Non ci sarà giorno in cui io non penserò a te, oggi un pezzo di Chiara è morta ed è volata li con te. Papà non ti dimenticare che noi ti ameremo per tutta la vita e quando avrò bisogno di te so che basterà guardare il cielo, per sempre la tua piccola ara”.

Sono tanti gli amici e i colleghi che in queste ore stanno condividendo messaggi di cordoglio, foto e ricordi sui social. “Ciao Gianfranco, amico e collega, mi stai dando un dispiacere enorme, sei una bella persona e brava come poche, grande professionista e impeccabile padre” -scrive Fernando- “mi dispiace troppo pensare che non avremo altre occasioni di scambiare “due note” ma tu continuerai a fare la tua musica li dove ti sei trasferito, sicuro, perché non te la potrai scansare”.