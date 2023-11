Marsala, rissa fra due famiglie: un arresto per tentato omicidio

Un uomo colpito con una coltellata

MARSALA – L’accusa è pesante: tentato omicidio aggravato dall’uso di un coltello. La polizia ha arrestato a Marsala, T.N.S., 58 anni, e ha denunciato sette persone per rissa aggravata. Gli agenti erano intervenuti il 20 ottobre scorso in contrada Amabilina, per sedare una furibonda lite tra due gruppi familiari residenti nel quartiere.

Durante la rissa un uomo era stato trasportato in ospedale dopo essere stato ferito al collo con una coltellata. Il giudice per le indagini preliminari di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica ha convalidato il fermo dell’indagato, applicandogli la misura della custodia in carcere.