Il sessantaduenne è stato stroncato da un malore.

Marsala -Tragedia a Marsala: trovato senza vita Vito Giacalone, l’uomo di 62 anni scomparso ieri pomeriggio. L’uomo intorno alle 18:00 era riuscito a mettersi in contatto con la famiglia dicendo che stava male ma di non essere in grado di dire dove si trovasse. Enza esito le ricerche avviate in paese e gli appelli via social: in serata l’uomo è stato ritrovato senza vita.