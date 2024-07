Martedì a Palazzo dei Normanni la cerimonia del ventaglio

Organizzata dal Sindacato stampa parlamentare siciliana

PALERMO – Si terrà martedì 30 luglio, alle 11.30, nella sala stampa di Palazzo dei Normanni, la cerimonia di consegna del ventaglio al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, organizzata dal Sindacato stampa parlamentare siciliana.

Per celebrare il 400° anniversario del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia, il sindacato ha affidato la realizzazione dell’opera unica, che sarà consegnata al presidente Gaetano Galvagno, all’artista Rosaria Randazzo per rappresentare un messaggio di rinascita e di speranza per la Sicilia.

L’artista sarà presente al tradizionale appuntamento che anticipa la pausa estiva dei lavori parlamentari.