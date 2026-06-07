 Marzamemi, morto per un malore dopo la rissa davanti al suo locale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Marzamemi, rissa davanti al suo locale: ha un malore e muore

polizia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Per la lite di martedì 2 giugno sono state denunciate 9 persone
PROVINCIA DI SIRACUSA
di
1 min di lettura

SIRACUSA – È morto il sessantenne di Marzamemi (Siracusa) che la sera di martedì scorso, 2 giugno, era stato colto da un malore dopo che era scoppiata una maxi rissa vicino la sua attività commerciale.

L’uomo era stato immediatamente soccorso ma le sue condizioni si sono aggravate con il trascorrere dei giorni.

Per la maxi rissa la polizia ha denunciato nove uomini, tra i 19 e i 33 anni. Una lite, secondo gli investigatori, scoppiata per la richiesta negata di un accendino ben presto degenerata, sotto gli occhi dei tanti clienti dei locali pubblici della zona. 

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI