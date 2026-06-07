Per la lite di martedì 2 giugno sono state denunciate 9 persone

SIRACUSA – È morto il sessantenne di Marzamemi (Siracusa) che la sera di martedì scorso, 2 giugno, era stato colto da un malore dopo che era scoppiata una maxi rissa vicino la sua attività commerciale.

L’uomo era stato immediatamente soccorso ma le sue condizioni si sono aggravate con il trascorrere dei giorni.

Per la maxi rissa la polizia ha denunciato nove uomini, tra i 19 e i 33 anni. Una lite, secondo gli investigatori, scoppiata per la richiesta negata di un accendino ben presto degenerata, sotto gli occhi dei tanti clienti dei locali pubblici della zona.