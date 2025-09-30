 Mascali, pulisce i vetri e cade dal secondo piano: grave una 57enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Mascali, pulisce i vetri e cade dal secondo piano: è grave una 57enne

Trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro. Indagano i carabinieri
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

CATANIA – È giunta all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi: è intubata e ricoverata al Trauma center. Una donna di 57 anni è precipitata dal secondo piano dell’abitazione nella quale vive. Un incidente domestico con la casalinga che, sul balcone ed in cima ad una scala, stava pulendo i vetri di una delle stanze.

I soccorsi sono scattati immediati. Sono stati attimi interminabili di paura. Sul posto, è giunto il personale medico del 118: ma si è subito reso necessario l’arrivo dell’eliambulanza. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna. L’elicottero ha condotto la 57enne, come detto, all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul luogo dell’incidente presenti anche i carabinieri della Compagnia di Giarre. La donna avrebbe perso l’equilibrio precipitando per diversi metri. Una dinamica al vaglio dei militari dell’Arma. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI