Mascalucia, Gal Etna Sud: incrementata la dotazione finanziaria

Il piano pensato dall'assessore regionale Luca Sammartino

MASCALUCIA – Ammonta ad oltre 3,7 milioni di euro la dotazione finanziaria che il GAL ETNA SUD, Gruppo di Azione Locale dedito allo sviluppo rurale dei territori di Mascalucia (che è anche comune capofila), Camporotondo Etneo, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza e Tremestieri Etneo, ha ricevuto da parte dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura nell’ambito dell’intervento “SRG06 – LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”. Un cospicuo stanziamento, il più elevato tra i GAL siciliani, mediante cui verranno finanziati progetti di pubblica utilità e di sviluppo delle aziende del territorio.

“La dotazione rientra in un più ampio piano di sviluppo che verrà attuato in linea con la programmazione voluta dall’Assessore Regionale, Luca Sammartino, che non manca di dimostrare sensibilità ed attenzione rispetto allo sviluppo su base rurale e al tessuto socio/economico dei territori – dichiara il Sindaco di Mascalucia, nonché Presidente del GAL Etna SUD, Vincenzo Magra – Questa attribuzione di risorse risponde peraltro a criteri di premialità, che attestano di fatto l’ottimo lavoro svolto dal coordinatore del Gal Etna Sud, l’Ing. Nino Paternò, e dallo staff di professionisti, cui va il mio ringraziamento per l’impegno profuso per garantire prospettive di sviluppo economico ai nostri territori”.

“Va, altresì, evidenziato – aggiunge il primo cittadino mascalucese – anche il fondamentale apporto del nostro Assessore al Bilancio con delega al GAL Alessio Cardí, costantemente proattivo nello sviluppo del nostro gruppo di azione locale”.