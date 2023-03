Maltrattamenti, sei misure di sorveglianza a Catania

I provvedimenti prevedono il divieto di avvicinamento alle vittime

1' DI LETTURA

CATANIA – Sei misure nei confronti di indagati per maltrattamenti in famiglia o atti persecutori sono state emanate grazie alla costante sinergia tra Procura, sezione Misure di prevenzione del Tribunale e Questura a Catania, ed eseguite dalla Polizia. Tutte le misure prevedono il divieto di avvicinamento alle vittime e quatto l’uso del braccialetto elettronico.

Molte delle azioni violente e maltrattanti per le quali è stata applicata la misura sono state commesse con particolare violenza in presenza dei figli minorenni. In alcuni casi le vittime sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari per lesioni personali giudicate guaribili in alcuni casi con una prognosi superiore ai 20 giorni.

Le misure per mafia e criminalità comune

Dall’inizio dell’anno inoltre sono stati emessi 97 ammonimenti del Questore ed eseguite altre dieci misure: cinque sorveglianze speciali con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di persone ritenute appartenere ad associazioni mafiose e a delinquere dei clan Puntina-Pillera, Cappello e Santapaola-Ercolano.

Cinque misure di prevenzione, infine, sono state applicate a soggetti appartenenti alla criminalità comune per diversi reati come furti in abitazione, spaccio di stupefacenti, rapine a mano armata e reati commessi contro le forze dell’ordine.