Lo sposo sparisce durante il ricevimento: la sposa lo becca in intimità con un’altra

Un matrimonio finisce nel caos in Sardegna

Un matrimonio da oltre 200 invitati ad Alghero, in provincia di Sassari, si trasforma in un caso di cronaca surreale. In un noto hotel, quello che doveva essere il giorno più felice per una coppia si sarebbe concluso in maniera turbolenta tra urla, offese e invitati in fuga.

Secondo quanto riportato da “La Nuova Sardegna”, la coppia – lei, quarantenne del posto, lui, trentenne di nazionalità straniera – aveva organizzato un matrimonio da favola: location vista mare, cucina sarda e musica dal vivo fino a tarda notte.

Matrimonio shock ad Alghero, l’amara scoperta

Tutto procedeva come da copione. Ad un certo punto, però, lo sposo si sarebbe improvvisamente allontanato dal ricevimento destando non poca preoccupazione. La neo moglie, non riuscendo a rintracciarlo al telefono, avrebbe deciso di cercarlo di persona. Qualcuno avrebbe persino temuto un malore.

Con l’aiuto di alcuni familiari e di un dipendente dell’hotel, la sposa avrebbe raggiunto la stanza destinata alla loro prima notte di nozze. Lì, la scoperta sconvolgente: l’uomo era in intimità con un’altra donna, identificata da più testimoni come una parente stretta della sposa.

L’intervento del personale dell’hotel

Durante la bagarre, la sposa – in preda allo shock – si sarebbe ferita lievemente nel tentativo di togliersi la fede. Il personale dell’hotel sarebbe intervenuto per calmarla e prestarle soccorso, mentre gli ospiti, increduli, avrebbero iniziato ad abbandonare la sala del ricevimento.

La vicenda, rimbalzata rapidamente sui social e sulla stampa locale, ha assunto i contorni del grottesco. Nessuno dei protagonisti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sia lo sposo che lo sposa avrebbero dormito in hotel, ma in camere rigorosamente separate.

