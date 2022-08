Mattaliano: “Palermo città violenta, serve un segnale forte”

“Se non si dovesse intervenire la città sarà sempre meno attrattiva e i cittadini rimarranno chiusi in casa“

PALERMO – “Palermo è tornata ad essere una città violenta. Non è più possibile restare inermi davanti alle numerose aggressioni subite nei giorni scorsi dai dipendenti della partecipata Amat, intenti a svolgere in maniera scrupolosa il loro lavoro. Lo stesso non è più possibile per le numerose aggressioni e furti subite dai medici del Policlinico e del Civico, comprese le incursioni nei reparti con danneggiamento agli arredi. Nonostante tutto, però, una buona notizia è arrivata, cioè l’arresto di un uomo accusato delle rapine negli ospedali del capoluogo. Bene ha detto il Rettore dell’Università di Palermo, che ha chiesto la collaborazione del Comune e delle forze dell’ordine, con una convenzione che coinvolge i carabinieri in pensione che saranno chiamati a vigilare tutti i varchi“. A dichiararlo è Cesare Mattaliano, candidato come deputato all’Ars a sostegno di Caterina Chinnici.

“Io, invece, faccio un appello all’Amministrazione e chiedo di dare un segnale forte e concreto per dare sicurezza ad una città che, purtroppo, ha già tanti difetti e che doveva risorgere ma mi sembra che siano fatti solamente dei passi indietro. In questo modo – conclude Mattaliano – la città sarà sempre meno attrattiva, con i cittadini che preferiranno rimanere a casa e i turisti che sceglieranno nuove mente, con le conseguenze che tutti conosciamo“.