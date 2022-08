Rapine in serie negli ospedali di Palermo: in manette 27enne

In alcuni casi le vittime sono state "scortate" fino al bancomat sotto la minaccia delle armi

1' DI LETTURA

PALERMO – La polizia ha arrestato a Palermo un ventisettenne, Giacomo Fiorentino, accusato di diverse rapina ai danni di medici, infermieri e studenti nei viali del Policlinico, del Civico e nelle vie limitrofe agli ospedali. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile che ha ricostruito almeno dieci colpi messi a segno tra il 21 ed il 30 luglio. In alcuni casi le vittime sono state “scortate” fino al bancomat sotto la minaccia delle armi. In alcuni di questi colpi Fiorentino avrebbe sottratto le carte bancomat per acquistare sigarette, abbigliamento e persino dolci in una pasticceria.