Mattarella bis, l’arcivescovo di Palermo: “Grazie Presidente”

Monsignor Lorefice sottolinea il senso di responsabilità del Capo dello Stato.

PALERMO – Il vertice della Chiesa siciliana si congratula con il cattolico Sergio Mattarella per non aver lasciato la nave delle istituzioni in balìa delle incertezze di questa fase storica. “Da Arcivescovo di Palermo e a nome di tutta la comunità palermitana, sento oggi di voler esprimere un senso di profonda gratitudine al Presidente Sergio Mattarella, che tutti noi sentiamo con orgoglio e con affetto innanzitutto come nostro concittadino, oltre che come testimone esemplare di un modo di intendere il proprio servizio pubblico”. E’ il messaggio di auguri dell’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

“Al Presidente Mattarella – aggiunge l’arcivescovo – rivolgo un sincero messaggio di vicinanza e un augurio di buon lavoro, ringraziandolo per la sua disponibilita’ a proseguire un mandato che oggi garantisce le condizioni di stabilita’ necessarie affinché la politica e le istituzioni restino concentrate sulle Arcidiocesi di Palermo gravi priorità da affrontare per il nostro Paese, prime tra tutte le conseguenze della pandemia che colpiscono innanzitutto le fasce più deboli della società. Questa responsabilità che ci chiama tutti ad un cammino comune e’ a tutti gli effetti di autentica ‘sinodalità’, per una convivenza civica e democratica che sia anche consapevole garante di quella solidarietà politica, economica e sociale che e’ al centro della nostra Costituzione”.