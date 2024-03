Mattarella e i poteri: “Il Presidente non è un sovrano…”

Le parole del Capo dello Stato

ROMA- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla dei suoi poteri, nel corso di un incontro al Quirinale: “Il presidente non firma le leggi, le promulga. Fortunatamente non è un sovrano. Sarebbe grave se uno dei poteri dello Stato, e tra questi anche il Presidente della Repubblica, pretendesse di attribuirsi compiti che la Costituzione assegna ad altri poteri”.

“La libertà di stampa – ha aggiunto – è fondamentale per la nostra democrazia, come per qualunque democrazia. Che vede nella nostra Costituzione una tutela netta, chiara, indiscutibile, a fronte della quale vi è una assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti: la lealtà, l’indipendenza dell’informazione, la libertà di critica, nel rispetto della personalità altrui, il rispetto dei fatti. Ma è un elemento indispensabile della nostra democrazia, e questo carattere di indispensabilità, io ho cercato tante volte di richiamarlo e sottolinearlo”.