Mattarella “Impegnarsi per pacifica convivenza tra diverse fedi”

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione del Capodanno ebraico giungano gli auguri più intensi ai concittadini di religione ebraica e agli ebrei che soggiornano in Italia. Il senso profondo di questa ricorrenza ci interroga sulla natura degli sforzi che stiamo compiendo per superare le difficoltà del momento attuale e concorrere alla pacifica e costruttiva convivenza tra le diverse realtà che arricchiscono il nostro Paese. Ciò in armonia con i più elevati principi della Repubblica che riconoscono e tutelano le diverse fedi religiose, con il valore che recano alla libertà e alla coesione sociale dell’Italia”. Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“La festività di Rosh haShanà, con il suo positivo messaggio di un nuovo inizio e di ricerca di tempi migliori, acquista quest’anno una valenza particolare in ragione dei gravi sviluppi di questi ultimi giorni nonchè della prossimità temporale con la dolorosissima ricorrenza del 7 ottobre, i cui fatti hanno suscitato forte condanna in Italia e nel mondo – conclude il .

Con sentimenti di affettuosa vicinanza, rinnovo i migliori auguri alla Comunità ebraica italiana”.

