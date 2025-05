Mattarella nomina i Cavalieri del lavoro: tra loro c’è il catanese Basile

Il decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Tra loro c’è anche il siciliano Giuseppe Basile, fornitore di materiali di costruzione per le grandi opere e presidente della sezione metalmeccanici di Confindustria Catania.

Giuseppe Basile, chi è

È amministratore unico di Basicem, azienda fondata dal padre negli anni ’50 per la produzione di

prefabbricati in cemento e oggi specializzata nella lavorazione dell’acciaio per costruzioni civili e

grandi opere pubbliche.

Negli anni ’80 entra nell’impresa di famiglia e ne guida la crescita attraverso la costituzione nel 2001 di Adicem, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti edili e termoidraulici, e nel 2016 con l’acquisizione di Messider, azienda catanese distributrice di prodotti siderurgici.

Oggi il Gruppo è fornitore di materiali da costruzione per opere sia in ambito pubblico che privato, tra cui il porto, la metropolitana e l’interporto di Catania, l’autostrada Olbia-Sassari e i nuovi uffici della ex Ilva di Taranto. Occupa circa 85 dipendenti. Ha ricevuto anche importanti riconoscimenti.

L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione

della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori

dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e

assicurativa.

I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settorein

via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo

rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione.

Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale ambientale e di buona

governance.

Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 615.



L’elenco degli insigniti

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

ANGELINI ROSSI Roberto – Terziario – Chimica – Estero

BALLERIO Rinaldo – Terziario – Servizi Informatici – Lombardia

BASILE Giuseppe – Industria – Siderurgica -Sicilia

BENEDETTI Cesare – Industria – Farmaceutica – Veneto

BERTELLI Patrizio – Industria – Moda e Abbigliamento – Toscana

BRACCO Ezio – Industria – Impiantistica energia – Liguria

CALTAGIRONE Francesco – Industria – Cementiera – Lazio

CAMPAGNOLO Valentino –Industria – Componentistica – Veneto

DESCALZI Claudio – Industria – Energia – Lazio

DOLCE Alfonso – Industria – Moda e Abbigliamento – Lombardia

DOSSI Alberto – Industria – Chimica – Lombardia

FERRAGAMO Leonardo – Terziario – Settore alberghiero – Toscana

FERRINO Anna Beatrice – Industria – Settore tessile – Piemonte

MASTROBERARDINO Piero – Industria – Enologica – Campania

MILLERI Francesco – Industria – Ottica – Lombardia

MINOZZI Federica – Industria – Ceramica – Emilia-Romagna

MORETTI Vittorio – Agricoltura – Viti-Vinicola – Sardegna

NISSIM Marina – Commercio – Grande distribuzione – Lombardia

PAONE Maria Giovanna – Industria – Alta Sartoria – Campania

PAVIN Massimo – Industria – Materiali plastici – Veneto

QUADALTI SENZANI Luisa – Industria – Meccanica – Emilia-Romagna

RUBINI Giovanni – Terziario – Ingegneristica Costruzioni – Marche

RUGGIERO Laura – Industria – Metalmeccanica – Puglia

SCANNAPIECO Fulvio – Industria – Logistica aerospazio – Campania

TOSTI Giuliano – Commercio – Prodotti veterinari – Marche