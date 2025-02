Mattarella “Solidarietà e impegno civile sono ossigeno per la società”

ROMA (ITALPRESS) – I Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana sono esempi di “solidarietà, senso di umanità, coinvolgimento nel farsi carico delle difficoltà di altre persone. Ed è giusto farli conoscere”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento delle onorificenze OMRI conferite “motu proprio” a cittadine e cittadini distintisi per atti di impegno civile.

“Non sono riconoscimenti a eroi. Le persone insignite vivono nella normale quotidianità. E’ questo il pregio del loro comportamento. Esprimono il senso di comunità”, ha sottolineato il capo dello Stato, che ha aggiunto: “Tante altre persone si ispirano a questi valori. Voi qui le rappresentate tutte. Per la società queste azioni e queste iniziative sono ossigeno”. Inoltre “i vostri comportamenti sono la negazione della solitudine. Siamo sommersi da messaggi e da immagini, ma la solitudine è un pericolo molto alto, in questa massa di flussi informativi le relazioni solo apparenti possono disorientare”, ha spiegato il presidente. Scegliere invece dell’indifferenza “l’impegno per chi è in difficoltà rende la vita sociale migliore. Voi siete una ricchezza importante. Grazie per quanto avete fatto”, ha concluso Mattarella.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).