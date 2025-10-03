Travolto e ucciso da un’auto a 17 anni: tornava da una manifestazione per la Flotilla

Tragico incidente in Corso Francia

Incidente mortale a Roma. Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, la vita di Mattia Nicholas Liguori, 17 anni, si è interrotta bruscamente.

Il ragazzo stava attraversando le strisce pedonali in sella alla sua bicicletta in Corso Francia quando è stato falciato da una Volkswagen Golf all’altezza del civico 115A, direzione centro. Trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, è morto poche ore dopo il ricovero.

Il giovane era rientrato da una manifestazione a sostegno della Freedom Flotilla, insieme a un amico diciannovenne rimasto ferito nell’impatto.

Alla guida dell’auto un ventenne, risultato negativo ai test tossicologici e alcolemici eseguiti all’ospedale Sant’Andrea. La polizia locale ha effettuato i rilievi e sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica.

Chi era Mattia Nicholas Liguori, morto in un incidente

Mattia Nicholas Liguori viveva in simbiosi con la chitarra e sognava di trasformare la propria passione in professione. I social restituiscono l’immagine di un giovane che viveva di note e di entusiasmo, purtroppo fermato da un destino crudele.

“Non lo dimenticherò mai, è stato l’amore più grande della mia vita”, ha scritto la mamma del 17enne sui social.

Corso Francia, arteria maledetta

La morte di Mattia Nicholas Liguori riporta drammaticamente l’attenzione sulla sicurezza stradale nella Capitale. Corso Francia, già tristemente nota per precedenti tragedie, continua a essere teatro di incidenti fatali.

Nel 2019, nello stesso tratto, persero la vita Gaia Romagnoli e Camilla Von Freymann, entrambe sedicenni, investite mentre attraversavano. Tre anni dopo, nel 2022, la stessa strada ha visto morire il diciannovenne Leonardo Lamma in uno schianto con lo scooter.

