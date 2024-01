Maturità 2024, le materie della seconda prova dell’esame

Sono state rese note le discipline oggetto del test scritto

ROMA – Sono state ufficializzate le materie della seconda prova dell’esame di maturità 2024. Si tratta del test scritto che si concentrerà su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. Il decreto ministeriale indica le materie specifiche per questa prova. La prova rappresenta un’opportunità per gli studenti di dimostrare la loro competenza nelle aree di studio che definiscono il loro percorso formativo.

Le materie della seconda prova

Greco al liceo classico; matematica al liceo scientifico: queste le materie del secondo scritto. La prova si terrà il prossimo 20 giugno e interesserà 500 mila studenti. Ci sarà poi Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

E ancora: Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

Maturità 2024, come sarà composto l’esame

L’esame delle ultime classi della scuola secondaria di II grado sarà così caratterizzato (a meno di eventuali nuove modifiche): prova scritta di Italiano comune per tutti gli indirizzi; prova scritta su disciplina/e caratterizzanti l’indirizzo; terza prova solo per gli indirizzi che la prevedono (sezioni ESABAC, ESABAC techno ad opzione internazionale, per le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e per le scuole con lingua d’insegnamento slovena); colloquio per verificare la capacità del candidato di collegare le conoscenze acquisite in una prospettiva pluridisciplinare.

La valutazione finale, secondo normativa vigente, si definisce con il riparto dei 100 punti a disposizione della commissione, come segue: credito scolastico massimo 40 punti; primo scritto massimo 20 punti; secondo scritto massimo 20 punti; colloquio massimo 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.