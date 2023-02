Maurizio Costanzo, il dolore di Maria De Filippi

Lo stupore e l'angoscia.

Addolorata e straziata, ovviamente, per la morte del compagno di una vita, ma anche sorpresa. Come scrive il Corriere della Sera, Maria De Filippi non si aspettava che i problemi di salute di Maurizio Costanzo portassero a un esito così ravvicinato. Lui – scrive il Corriere – era stato ricoverato in una clinica per un piccolo intervento. Si vedevano ogni giorno. Una unione inossidabile che durava da più di trent’anni. Di recente avevano festeggiato le nozze d’argento. Lui, di lei, aveva detto: “Vorrei morire senza accorgermene, senza soffrire, con la mano in quella di Maria…”.

La camera ardente

Sarà aperta dalle 10:30 alle 18 la camera ardente in Campidoglio per Maurizio Costanzo, il giornalista che ha cambiato il volto della tv italiana scomparso ieri a 84 anni. Sarà possibile rendere omaggio al celebre conduttore televisivo anche domenica dalle 10 alle 18. I funerali solenni, disposti dal ministero della Cultura, si terranno invece lunedì alle 15 alla Chiesa degli Artisti, a piazza del Popolo. Ieri innumerevoli i ricordi di colleghi e amici per l’uomo che ha inventato il talk show in Italia.