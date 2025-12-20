Blitz antidroga in Sicilia e in tutta Italia: 384 arresti

Agenti in azione su tutto il territorio nazionale col sequestro di 1400 chili di droga

ROMA – Una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha interessato numerose province italiane. Con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di stupefacenti. Il bilancio dell’intervento è di 384 persone arrestate e 655 denunciate.

L’operazione ha interessato anche la Sicilia con perquisizioni e provvedimenti a Palermo, Caltanissetta ed Agrigento.

I sequestri: droga, armi e contanti

Nel corso delle attività, le Squadre Mobili hanno sequestrato circa 1.400 chili di droga, di cui la gran parte (1.370 kg) costituita da cannabinoidi. Oltre a 35 kg di cocaina e un chilo di eroina. Sono state inoltre rinvenute 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

Monitoraggio social

L’operazione ha acceso i riflettori anche sulla vendita di prodotti a base di canapa: su oltre 300 cannabis shop controllati, 5 sono stati sequestrati in tre diverse città. Tra i titolari si contano 3 arresti e 141 denunce; i sequestri hanno riguardato circa 300 chili di prodotti risultati, dalle analisi, vere e proprie sostanze stupefacenti.

In parallelo, la Polizia ha individuato diversi profili social sospettati di promuovere condotte criminali, avviando le procedure per l’eventuale oscuramento da parte dell’Autorità giudiziaria.

I numeri dell’identificazione

Durante l’imponente dispositivo di controllo sono state identificate oltre 95.000 persone. Tra queste figurano 16.701 cittadini stranieri e 10.848 minorenni, a testimonianza della capillarità dell’intervento nelle aree a maggior rischio di degrado e criminalità.