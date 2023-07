Il Mazara incontra i tifosi e annuncia sette calciatori

Tra questi confermati Elamraoui e Vellutato

La società Mazara Calcio ha incontrato i tifosi presso il proprio stand presente alla Fiera del Ponente sul Lungomare San Vito. Presente la dirigenza al gran completo e nel corso della serata sono stati annunciati sette calciatori, riconfermando il capitano Sami Elamraoui, autentico jolly offensivo classe ’87, alla sua terza stagione con la maglia del Mazara. Conferme anche per il giovane Christian Vellutato, mazarese classe ’04 che già lo scorso anno ha vestito la maglia gialloblù.

I nuovi arrivi annunciati dalla società riguardano: Antonio Lentini, attaccante classe ’96, lo scorso anno alla Leonfortese. Il calciatore in carriera ha indossato le maglie di Parmonval, Cus Palermo, Leonfortese, Alpignano, Mussomeli, Milazzo, Paternò, Tiferno Lerchi, Ragusa, Castiadas, Dobrudzha Dobrich (Bulgaria), Tre Fiori (San Marino); Cristian Priola, esterno classe ’99, che in carriera ha vestito le maglie di Villabate, Scordia, Castelbuono, Delta Porto Tolle, Bagheria, Pro Favara, Nissa e, lo scorso anno, Virtus Ispica; Leonid Gichkin, portiere italo-russo classe ’04 di proprietà del Bari. Cresciuto nelle giovanili del Trapani, ha poi giocato con il Vastogirardi e nella scorsa stagione ha giocato con il Canicattì, in Serie D; Giovanni Giangrasso, play di centrocampo classe ’05, cresciuto nel Trapani 2000. Lo scorso anno ha vestito le maglie di Mazarese e Valderice; Vincenzo Catinella, esterno classe ’05, che lo scorso anno ha disputato il campionato di Promozione con il Petrosino.

“IL SOGNO SONO I PLAY-OFF”

Nel corso della serata è stata inoltre presentata la prima maglia per la stagione 2023/24. Si torna alle strisce verticali gialloblù, un omaggio al passato e a quel Mazara che tanti tifosi ha fatto divertire. Annunciato anche l’accordo di affiliazione con la scuola Calcio Mazara 2000 di Vincenzo Musumeci per quel che riguarderà il settore giovanile. A tal proposito la società sta organizzando uno stage rivolto ai calciatori nati tra il 2004 e il 2008, i cui dettagli saranno comunicati successivamente.

Il presidente Giovanni Li Causi e l’allenatore Riccardo Abbenante hanno rilasciato alcune dichiarazioni: “Vogliamo costruire una squadra – afferma il presidente Li Causi – che sia competitiva e fare un buon campionato. Voliamo bassi, non abbiamo la pretesa di vincere il campionato, ma vogliamo fare bene. Il mio sogno sarebbero i play-off. Questo è un obiettivo. Stiamo allestendo una squadra competitiva. Stiamo inoltre lavorando per ricostruire l’immagine della società, per farle acquisire quella credibilità che negli ultimi anni è venuta meno. Abbiamo anche chiuso l’accordo per la foresteria che ci consentirà di ospitare tutti i nostri tesserati”.

“Il mio credo è quello di un calcio propositivo – spiega mister Abbenante – pur cercando di mantenere un certo equilibrio. Stiamo cercando costruire una squadra giovane, fresca, cha abbia gamba, che abbia voglia di giocare un buon calcio. La dirigenza sta cercando di allestire una squadra con le caratteristiche giuste per esprimersi come desidero. L’obiettivo sarà quello di divertire il pubblico, provando a riportare più tifosi possibili allo stadio e cercando comunque di badare al sodo. Mazara per me rappresenta una sfida affascinante, c’è una società solida e la piazza è molto affamata di calcio”.