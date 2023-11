Mazara del Vallo, pregiudicato tunisino in manette per spaccio di droga

In auto aveva denaro contante e diverse dosi di sostanza stupefacente

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – I carabinieri di Mazara del Vallo, coadiuvati dai militari del XII Reggimento Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne tunisino (gravato da pregiudizi di polizia), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato dai militari dell’Arma ad un posto di controllo alla circolazione stradale veniva sottoposto a perquisizione veicolare e personale a seguito della quale venivano rinvenuti, occultati in uno zaino, 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1 kg, 2 grammi di crack, bilancini di precisione, e denaro contante per circa 700 euro.

Il 32enne a seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.