Possesso di coltelli e guida senza patente: fioccano le denunce

Denunciati due tunisini, un marocchino e due italiani

1' DI LETTURA

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Fioccano le denunce a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. I carabinieri, durante i controlli mediante posti di blocco, hanno denunciato due tunisini, un marocchino e due italiani.

I controlli dei carabinieri

Due tunisini, un marocchino e un italiano sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico. La denuncia è scattata per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Denunciato anche un 82 di Salemi per guida senza patente poiché già revocata in passato e con recidiva nel biennio.

Durante i controlli è stato segnalato alla prefettura un giovane di Salemi poiché trovato in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti suddivise in dosi e la somma contante di 70 euro in

banconote di piccolo taglio.