Mazara del Vallo, malore in mare: sub soccorso e tratto in salvo

L'uomo è stato recuperato da un diportista che ha avvisato la Guardia Costiera

1' DI LETTURA

MAZARA DEL VALLO (TP) – Un sub ha accusato un malore, nel corso di una immersione, nello specchio d’acqua antistante la località ad ovest di Capo Feto, a Mazara del Vallo, nel Trapanese. E’ accaduto ieri pomeriggio.

L’allarme

A dare l’allarme è stato un diportista, che ha comunicato alla sala operativa della Guardia Costiera di Mazara del Vallo di avere fornito soccorso ad un sub in evidente difficoltà, poiché sorpreso da un dolore al torace nel corso di attività d’apnea in immersione libera, imbarcandolo pertanto a bordo della propria imbarcazione.

I soccorsi

Sul posto è giunto immediatamente l’equipaggio di un battello della Guardia Costiera che ha provveduto al trasbordo del malcapitato ed al successivo rientro alla Capitaneria dove era già pronta un’ambulanza, precedentemente allertata.

Impaurito ma cosciente, il 39enne, originario di Mazara del vallo, è stato poi sbarcato e affidato alle prime cure del personale del 118 e successivamente trasportato all’ospedale di Mazara del Vallo.