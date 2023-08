Mazara del Vallo, fenicottero salvato dalla Capitaneria

L'intervento dopo la segnalazione di un bagnante

1' DI LETTURA

CATANIA – La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha salvato un fenicottero impigliato in una rete. L’insolito salvataggio è avvenuto lo scorso venerdì nelle acque di Mazara del Vallo, in località Quarara.

Un bagnante ha segnalato alla Sala Operativa la presenza in acqua di un fenicottero rosa impigliato in una rete da pesca. Il personale a bordo del gommone GC B 101, impiegato nell’operazione Mare Sicuro, si è subito diretto sul punto per trarre in salvo l’animale, palesemente in difficoltà.

Il fenicottero è stato quindi condotto in porto e successivamente consegnato al personale dei Carabinieri/Corpo Forestale della delegazione di Castelvetrano.

“È importante sottolineare – si legge in un comunicato della Capitaneria – che il Fenicottero rosa rientra tra le specie cosiddette di interesse comunitario, tutelate dalla Direttiva ‘Uccelli’, approvata dalla Commissione europea nel 1979″.