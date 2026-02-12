Mazzarino, ritira droga spedita con un pacco postale: arrestato

L'operazione della guardia di finanza

MAZZARINO – Finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato a Mazzarino, in flagranza di reato, uno spacciatore subito dopo avere ritirato, da un centro spedizioni, un pacco contenente 200 grammi di droga, tra hashish e marijuana.

Indagini sono in corso sulla filiera di approvvigionamento, prevalentemente strutturata attraverso canali di vendita presenti su varie piattaforme social dedicate, divenute ‘piazze di spaccio’ virtuali.

La sostanza stupefacente sequestrata, secondo stime degli investigatori, avrebbe avuto un valore di mercato di circa 10mila euro. L’arrestato è stato condotto in carcere.