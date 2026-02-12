 Mazzarino, ritira droga spedita con un pacco postale: arrestato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Mazzarino, ritira droga spedita con un pacco postale: arrestato

L'operazione della guardia di finanza
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
di
1 min di lettura

MAZZARINO – Finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato a Mazzarino, in flagranza di reato, uno spacciatore subito dopo avere ritirato, da un centro spedizioni, un pacco contenente 200 grammi di droga, tra hashish e marijuana.

Indagini sono in corso sulla filiera di approvvigionamento, prevalentemente strutturata attraverso canali di vendita presenti su varie piattaforme social dedicate, divenute ‘piazze di spaccio’ virtuali.

La sostanza stupefacente sequestrata, secondo stime degli investigatori, avrebbe avuto un valore di mercato di circa 10mila euro. L’arrestato è stato condotto in carcere.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI