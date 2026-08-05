 Mazzarrà Sant'Andrea, Il Cdm delibera lo scioglimento del consiglio comunale
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Mazzarrà Sant’Andrea, ok allo scioglimento del consiglio comunale

Matteo Piantedosi
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Ok del consiglio dei ministri su proposta del titolare del Viminale Matteo Piantedosi
PROVINCIA DI MESSINA
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ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Mazzarà Sant’Andrea, in provincia di Messina, con affidamento della gestione dell’ente a una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi.

Ha inoltre deliberato la proroga, per sei mesi, dello scioglimento dei consigli comunali di Casabona e di Badolato, entrambi in Calabria.

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